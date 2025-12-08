شهید محمدحسین اثنی عشری تنها شهید خوزستانی انتفاضه فلسطین است که پیکر پاک و مطهرش هنوز به وطنش بازنگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید محمدحسین اثنی عشری در سال ۱۳۳۷ در خانواده‌ای مذهبی در دزفول چشم به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی خود را در همان شهر به پایان رساند.

در کودکی پدر خود را از دست داد و در سن ۷ سالگی در حالی که درس می‌خواند کار هم می‌کرد. از همان کودکی عشق و علاقه فراوانی به خدمت کردن به محرومان و فقرا داشت، زیرا خود طعم تلخ آن را چشیده بود.

در زمان اوج گیری انقلاب اسلامی از جمله جوانانی بود که در صف مقدم مبارزه با رژیم ستمشاهی قرار داشت.

وی که برای امرار معاش خانواده خود به اهواز رفته بود چندین بار هنگام شرکت در تظاهرات مردم آن شهرستان زخمی گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهواز مشغول به خدمت شد و خدمات شایسته‌ای از خود به انجام رساند.

همین که احساس کرد انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده و باید به فکر دیگر ملت‌های مسلمان تحت ظلم و ستم بود، به همین جهت برآن شد تا برای مبارزه با غاصبان قبله اول مسلمین یعنی رژیم جعلی صهیونیستی و محو این غده سرطانی همراه گروهی از سپاهیان اسلام عازم جنوب لبنان شود.

طبق اظهارات همرزمانش در آنجا رشادت‌های شهید زبانزد همه بود و، چون از نظر فنی مهارت داشت در آنجا وسیله‌ای طراحی می‌نماید که بتواند توپ‌های سنگین را حمل کند و رزمندگان در درگیری با دشمن ضربه‌های زیادی وارد کنند.

گویی نیرو‌های رژیم صهیونیستی وی را شناسایی کرده بودند و در عملیاتی که در دهم آذر ماه ۱۳۵۹ در جنوب لبنان که به فرماندهی او صورت گرفت با اصابت خمپاره به شهادت رسید و پیکر مطهرش در جنوب لبنان به خاک سپرده شد.