وزارت خارجه پاکستان گزارش سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر استفاده از جاسوس افزار اسرائیل در داخل کشور را شایعه پراکنی گمراه کننده خواند و به‌طور قاطع آن را رد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل صدا و سیما از اسلام آباد، «طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل و رسانه‌های پاکستانی مبنی بر استفاده اسلام‌آباد از یک جاسوس‌افزار تهاجمی ساخت رژیم اسرائیل گفت: این گزارشات گمانه‌زنی رسانه‌ای، شایعه پراکنی و اطلاعات نادرست هستند.

وی با بیان اینکه چنین همکاری‌هایی از اساس بی‌پایه است، اظهار داشت: هیچ نوع همکاری میان پاکستان و اسرائیل وجود ندارد، چه برسد به همکاری در حوزه جاسوس‌افزار و ابزار‌های مشابه؛ این ادعا را قاطعانه رد می‌کنم.

طبق این گزارش ادعایی سازمان عفو بین الملل، یک وکیل حقوق بشر مستقر در پاکستان در تابستان ۲۰۲۵، لینکی مشکوک از طریق واتس‌اپ دریافت کرده و پس از مراجعه به عفو بین‌الملل، این لینک از سوی آزمایشگاه امنیتی این سازمان بررسی شد و تلاش برای نفوذ جاسوس‌افزار «پِردیتور» (Predator) شناسایی شد.

این جاسوس افزار از سوی شرکت اسرائیلی Intellexa تولید شده و ابزار بسیار پیشرفته و تهاجمی برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی و امنیتی است.