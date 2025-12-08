رئیس کل خزانه داری کل کشور گفت: دولت توانست با حساب واحد خزانه از رسوب پول در دستگاه‌ها استفاده کند و با اعتباری کردن و پرداخت‌ها دیگر از بانک مرکزی تنخواه دریافت نکردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمت الله اکرمی، رئیس کل خزانه داری کل کشور در مراسم روز حسابدار بیان کرد: مسائل حسابرسی در بخش خصوصی و دولتی از یک جنس است و بدون هماهنگی این دو بخش، ارتقا و پیشرفت ممکن نیست.

او افزود: متولی گری بخش عمومی خزانه داری کل کشور به عهده دارد و بخش انتفاعی بر دوش جامعه حسابداران رسمی ایران است. مهمترین مسئله برون رفت از رکود اقتصادی سرمایه گذاری است و حسابداری منجر به شفافیت و دسترسی سریع به اطلاعات است و در واقع سبب افزایش کیفیت زندگی جامعه است.

خزانه دار کل کشور بیان کرد: اصلاحاتی در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی کشور انجام شده ولی همچنان به نقطه مطبوع نرسیده و ما در تلاش برای اصلاحات بیشتر هستیم. در جهت اصلاحات فرآیندها، مسیر آزمون حسابداران رسمی هم با واگذاری به سازمان سنجش اصلاح کردیم.

اکرمی تاکید کرد: معتقدم حسابرسی و حسابداری باید قابلیت پاسخ‌دهی را داشته باشد. باید به کسانی که تصمیم گیری می‌کنند نشان دهد که آیا ما توانایی حسابدهی به مردم را داریم یا نه؟ اگر این کار در گزارشگری مالی اجرایی شود. میتوان به مردم اطمینان داد که کار‌ها به سمت صلاح پیش می‌رود.

او گفت: خزانه داری کل کشور برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، با اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی و به کار گیری حسابداری تعهدی، گام موثری در راستای تقویت نظام مالی برداشته و در ارتقای شفافیت برای تصمیمات کلان اقتصادی پیشرو بوده است.

خزانه دار کل کشور تاکید کرد: امروز دیگر به دستگاه اجرایی پول نقد نمی‌دهیم بلکه اعتبار میدهیم، دیگر دستگاهی نمیتواند از بودجه مصوبش، سو استفاده کند و اعتبار در دست او و پرداخت آن به ذی نفع و بهره بردار نهایی است.

او تصریح کرد: حالا به طور شفاف می‌توانیم بگوییم چقدر دولت طلبکار و به کجا بدهکار است. این شفافیت منجر شده که اوراق دولت مطمئن و قابلیت بازپرداخت ۱۰۰ درصدی دارد.

اکرمی گفت: در مورد اموال دولتی هم همینطور، دولت باید بداند چه میزان اموال دارد آن وقت میتواند ببیند از اموال استفاده می‌شود. بزرگترین مشکل دولت بهینه استفاده نکردن اموال دولتی است. زیرساخت مولدسازی، بیان صحیح حسابرس و حسابدار در مورد این اموال است.