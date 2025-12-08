در آئینی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از طلایه داران پیشگیری و جمعی از فعالان حوزه پشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در کرمان قدردانی شد

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در این نشست بر ضرورت برگزاری مجدد دوره های آموزشی مهارت‌های پیشگیری رشدمدار تاکید کرد و گفت: اجرای کارگاه‌های آموزش مهارت‌های پیشگیری رشدمدار در استان با هدف ارتقای آگاهی خانواده‌ها و جامعه فرهنگی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکل‌گیری رفتارهای سالم در کودکان و نوجوانان ایفا کرده است.

سید مهدی قویدل اظهار داشت: اجرای این دوره‌ها نقش مهمی در ارتقای آگاهی و مهارت شهروندان در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تربیت فرزندانی سالم، اجتماعی و خودکنترل داشته است.

وی گفت:این برنامه‌ها با محوریت آموزش والدین، فرهنگیان و مربیان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی طی سال‌های اخیر اجرا شده و محتوای آن متناسب با نیازهای تربیتی و مهارتی گروه‌های هدف تدوین شده است.

وی افزود: در بخش فرهنگیان، آموزش‌هایی شامل مهارت‌های پیشگیری رشدمدار، کنترل خشم، مدیریت استرس، برقراری ارتباط مؤثر و مدیریت هیجانات ارائه خواهد شد.

قویدل ادامه داد: کارگاه‌های مهارت‌های اجتماعی پایه نیز با موضوعاتی همچون رشد اجتماعی کودک، مهارت ارتباط مؤثر، خودآگاهی، همدلی، ادب و احترام و تربیت جنسی کودک برای مربیان مهدکودک‌ها برگزار شده است.

معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به محتوای آموزشی ویژه والدین تصریح کرد: مهارت کنترل خشم، مدیریت استرس و شیوه‌های مقابله با آسیب‌های فضای مجازی از جمله محورهای آموزشی این دوره‌ها خواهد بود.

قویدل، توانمندسازی والدین و فرهنگیان در ریشه‌یابی و شناسایی علائم اولیه بروز آسیب در کودکان و نوجوانان را از دیگر اهداف این برنامه‌ها دانست و افزود: با افزایش دانش و مهارت مربیان و والدین دارای فرزند ۳ تا ۱۸ سال، زمینه برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و انتقال صحیح راهکارهای مواجهه با موقعیت‌های جرم‌خیز به دانش‌آموزان فراهم شده است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های این معاونت در حوزه دانش آموزی اجرای طرح های نماد و طرح «قاضی مدرسه» است و این طرح ها ، با هدف افزایش آگاهی حقوقی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس اجرا می‌شود.