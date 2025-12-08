به مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز، محفل نورانی انس با قرآن کریم در امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر دارالقرآن امام خمینی (ره) بافق گفت: محفل نورانی انس با قرآن کریم به مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز با حضور قاریان برجسته استان و شهرستان در امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.

اصغر رنجبر افزود: این مراسم معنوی با استقبال پرشور علاقه‌مندان و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و فضایی سرشار از معنویت و نور قرآنی در جمع شرکت‌کنندگان ایجاد کرد.

رنجبر با بیان اینکه این محفل در سه حوزه حفظ، قرائت و اجرای گروهی تواشیح و هم‌خوانی برگزار شد، اظهار داشت: حضور محمدجواد محمودی، حافظ نوجوان و ممتاز کشوری جلوه‌ای ویژه به این محفل بخشید و اجرای زیبای این نوجوان قاری، مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفت.

مدیر دارالقرآن امام خمینی (ره) هدف از برگزاری این محفل را ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت انس با قرآن در بین اقشار مختلف جامعه و بهره‌گیری از مفاهیم نورانی آن عنوان کرد و گفت: این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شد که تمام دانش‌آموزان از مقطع ابتدایی تا پایان دوره متوسطه دوم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

اصغر رنجبر با اشاره به اهمیت شناسایی و حمایت از استعداد‌های قرآنی افزود: در پایان این محفل از فعالان و ممتازان حوزه قرآن و عترت تجلیل شد تا انگیزه‌ای برای استمرار فعالیت‌های قرآنی در بین نوجوانان و جوانان ایجاد شود.