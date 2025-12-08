پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از برخورد قاطع با متخلفان صنفی در ایام شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: به منظور جلوگیری از گران فروشی کالاهای مورد نیاز مردم در شب یلدا و برخورد با سایر تخلفات مرتبط طرح نظارتی ویژه شب یلدا با همکاری سایر دستگاههای نظارتی در سطح استان از ۱۵ آذر آغاز و تا ۳ دیماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در پی افزایش تقاضا برای خرید میوه، آجیل، شیرینی و سایر کالاهای مصرفی ویژه شب یلدا، تعزیرات حکومتی با تشدید نظارتها و برگزاری گشتهای مشترک با همکاری دستگاههای نظارتی استان اقدام به بازرسی میدانی نموده و درصورت مشاهده هر گونه تخلف ضمن تشکیل پرونده برخورد قاطع و بازدارنده با آنان میکند.
طیبی گفت: رسیدگی به پروندهها و برخورد با متخلفین در زمینههای نصب نکردن نرخنامه، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب و دیگر تخلفات در این ایام با سرعت بیشتری انجام میشود و در مواردی که اصرار بر تخلف و یا تکرار آن مشاهده شود علاوه بر تعیین حداکثر جریمه قانونی نسبت به پلمب واحد و نصب پارچه تخلف نیز اقدام خواهد شد.
دبیر کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار استان گفت: مردم میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مرتبط با حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی در بازارهای شب یلدا شکایات و گزارشات خود را جهت پیگیری در سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت معدن و تجارت ثبت و اعلام نمایند.
گفتنی است در هشت ماهه اول سال جاری شعب تعزیرات حکومتی استان خوزستان به ۱۷ هزار و ۷۸۵ فقره پرونده رسیدگی که ۱۱ هزار و ۷۳۲ فقره آن مربوط به حوزه کالا و خدمات میباشد.