فرماندار شادگان گفت: بستر فرهنگی برای توسعه فرهنگ زکات کاملاً مهیاست و دهیاران، مبلغان و هیئتهای مذهبی نقش مهمی در ترویج این فریضه الهی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم در جلسه ستاد زکات شادگان با تأکید بر جایگاه فریضه الهی زکات اظهار داشت: مردم مومن و انقلابی شادگان از متدیّنترین مردم استان هستند و بستر فرهنگی برای توسعه فرهنگ زکات کاملاً مهیاست و دهیاران، مبلغین و هیئتهای مذهبی نقش مهمی در ترویج این فریضه الهی دارند.
وی ادامه داد: زکات از مهمترین واجبات اسلامی است که به افزایش برکت، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کمدرآمد کمک میکند.
مقدم ضمن قدردانی از فعالیتهای کمیته امداد و خیرین در جذب کمکهای مردمی افزود: دهیاران بهعنوان عاملان تخصصی زکات با توجه به شناخت دقیق از کشاورزان و اراضی روستایی، نقش مؤثری در اجرایی شدن این فریضه خواهند داشت.
فرماندار شادگان با تاکید بر حمایت همهجانبه فرمانداری از برنامههای ستاد زکات تصریح کرد: زکات ظرفیت مهمی برای کمک به محرومان و توسعه شهرستان است و فرمانداری با تمام توان از برنامههای اجرایی فرهنگی و ترویجی این حوزه پشتیبانی خواهد کرد.
لازم به ذکر است برگزاری همایشها و برنامههای فرهنگی با محوریت زکات در ایام و مناسبتهای مختلف، نامگذاری یکی از میادین یا خیابانهای اصلی شهر به نام (برکت زکات) با هدف ایجاد نماد فرهنگی و ترویجی، گسترش آموزش مبانی زکات در مدارس و انتقال این فرهنگ به نسل آینده با همکاری آموزشوپرورش و... از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.