آغاز سرشماری زمستانه پستانداران در زیستگاههای کردستان
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان گفت: سرشماری پستانداران در پنج زیستگاه مهم و تحت حفاظت و مناطق شکار ممنوع استان شروع شده و تا ۱۵ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، فرزاد زندی با بیان این مطلب افزود: این سرشماری در پنج زیستگاه مهم و تحت حفاظت شامل شاهو و کوسالان، بیجار، بدر و پریشان قروه، عبدالرزاق سقز و چلچمه و سارال و مناطق شکار ممنوع استان انجام می شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان گفت: در این سرشماری گونههای شاخصی، چون قوچ و میش ارمنی، کل و بز، گرگ، خرس قهوهای و دیگر پستانداران مهم در این دوره مورد بررسی، ثبت و سرشماری قرار میگیرند.
زندی اظهار کرد: این عملیات با مشارکت بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان محیطزیست، مامورین اجرایی یگان حفاظت، بازنشستگان، دانشجویان، فعالان محیطزیست و افراد محلی انجام میشود که نشاندهنده بهرهگیری از ظرفیت جوامع بومی در پایش محیطزیست استان میباشد.
به گفته مدیرکل محیطزیست کردستان، در این طرح ۱۰ تیم تخصصی سرشماری وارد مناطق مختلف شده و علاوه بر روشهای مستقیم سرشماری، از تجهیزات پیشرفته شامل پهپاد، دوربینهای عکاسی P۱۱۰۰، دوربین دید در شب و سایر ابزارهای نوین رصد استفاده میکنند.
وی افزود: بهرهگیری از این فناوریها امکان پایش دقیقتر، کاهش خطای انسانی و افزایش گستره پوشش مناطق دشوار را فراهم کرده است.
زندی گفت: تمام دادههای مربوط به مشاهده پستانداران، پرندگان و خزندگان بهصورت لحظهای در سامانه جامع محیطزیست ثبت میشود تا مبنای تحلیلهای جمعیتی، مدیریت زیستگاهها و تصمیمگیریهای حفاظتی قرار گیرد.