به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی در حین گشت زنی و پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق یک هزار ۷۴۸ لیتر نفتگاز به ارزش ۵۸۱ میلیون و ۶۸ هزار ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

وحیدی مهر اظهار کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک بیان داشت: شعبه همچنین با توجه به این که ارزش خودرو حامل سوخت کشف شده از ارزش آن بیشتر بود، ۵۸۱ میلیون و ۶۸ هزار ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال محکوم کرد.