به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، و صدور نیابت‌های لازم با هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در اجرای تکالیف دستگاه قضا در حمایت از تولید و اشتغال انجام می‌گیرد .

واحد‌هایی که مدیران آنها در پرونده‌های مطرح دستگاه قضا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران باشد، انجام گرفته است.