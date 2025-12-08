پخش زنده
دادستان تهران گفت: با وجود رسیدگی پرونده فساد کلان چای دبش، ۸ هزار کارگر این کارخانه با حمایتهای قضایی در چرخه تولید کشور باقی ماندند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، و صدور نیابتهای لازم با هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در اجرای تکالیف دستگاه قضا در حمایت از تولید و اشتغال انجام میگیرد .
واحدهایی که مدیران آنها در پروندههای مطرح دستگاه قضا تحت تعقیب قرار گرفتهاند؛ با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانهها و بیکار شدن کارگران باشد، انجام گرفته است.