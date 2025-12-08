با روند صعودی شیوع آنفولانزا در یک ماهه اخیر تعداد مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در روز به بیش از ۸ هزار نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گفت: هم اکنون موارد مثبت سرپایی و بستری ۴۰ درصد گزارش شده است وتعداد بیماران سرپایی، بستری و بار مراجعین در بخش دولتی و خصوصی افزایشی است.

صالحی فرد افزود: هم اکنون تعداد مراجعین به مراکز دولتی از جمله مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان‌ها روزانه به ۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است؛ و ۵۳۹ نفر نیز در بیمارستان‌ها بستری و تحت مراقبت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان افزود: آنفلوانزای کنونی با سویه‌های H ۳ و N ۲ در کشور موجب بروز بیماری شده است.

صالحی فرد گفت:در حال حاضر با شروع فصل سرما سه نوع بیماری شامل سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا در کشور وجود دارد.

به گفته وی پرهیز از تجمعات غیرضرور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت دست و تنفسی و تهویه مناسب محیط از گسترش بیماری جلوگیری می‌کند.