به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی گفت: خروجی مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد از امروز دوشنبه تا اواخر هفته سامانه بارشی به‌طور متناوب استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: پیامد این سامانه افزایش ابر در همه مناطق استان است و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین برای بعدازظهر امروز دوشنبه وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوبی به‌ویژه در بخش‌های جنوبی استان پیش‌بینی شده است.

بهروزی تصریح کرد: روز چهارشنبه بارش‌ها گسترش و فراگیری بیشتری خواهند داشت و به همین دلیل هشدار نارنجی برای استان صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی، طی روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارندگی و افزایش ابر، کاهش دما در طول روز انتظار می‌رود.