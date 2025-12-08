هشدار نارنجی هواشناسی برای بارشهای گسترده در قزوین
کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: از امروز تا پایان هفته استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار میگیرد و برای روز چهارشنبه نیز هشدار نارنجی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی گفت: خروجی مدلهای پیشبینی نشان میدهد از امروز دوشنبه تا اواخر هفته سامانه بارشی بهطور متناوب استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: پیامد این سامانه افزایش ابر در همه مناطق استان است و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین برای بعدازظهر امروز دوشنبه وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی بهویژه در بخشهای جنوبی استان پیشبینی شده است.
بهروزی تصریح کرد: روز چهارشنبه بارشها گسترش و فراگیری بیشتری خواهند داشت و به همین دلیل هشدار نارنجی برای استان صادر شده است.
این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی، طی روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه به دلیل بارندگی و افزایش ابر، کاهش دما در طول روز انتظار میرود.