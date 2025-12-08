به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان آباده گفت: با هدف آشنایی قشر جوان و نوجوان جامعه با دفاع مقدس، پویش کتابخوانی خط امین در شهر بهمن برگزار شد.

اسلم بخش گفت: در این پویش از هفت کتاب با موضوع دفاع مقدس که این کتاب‌ها مورد تقریظ مقام معظم رهبری قرار گرفته است در کتابخانه عمومی یادگاران امام خمینی (ره) بهمن رونمایی شد تا علاقمندان بتوانند در مسابقه تولید محتوا و یا پاسخگویی به سوالات شرکت کنند.

او ادامه داد: در این مراسم راویان، گوشه‌هایی از داستان‌های این کتاب‌ها را روایت کردند.