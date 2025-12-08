بنا بر اعلام گمرک ایران، نخستین محموله در بستر سامانه جدید هوشمند گمرک، از گمرک تهران ترخیص شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر اعلام گمرک ایران، برای ترخیص این محموله، نظر سازمان‌های همجوار از بستر سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی اخذ و تشریفات گمرکی مربوط هم در بستر سامانه جدید گمرک هوشمند، انجام و این محموله از گمرک تهران ترخیص شد.

روز گذشته هم وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه نوسازی گمرک را با هدف کاهش ماندگاری کالا در محوطه‌های گمرکی و دست‌یابی به ترخیص کالا ظرف ۳ روز، به دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.