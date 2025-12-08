یک واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط صنفی و قانونی در شهرستان قائنات پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قاینات در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحد‌های صنفی، در بازدید‌های انجام شده یک واحد صنفی متخلف را شناسایی کردند.

سرهنگ فولادی با بیان اینکه این واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی و بی توجهی به هشدار‌های پلیس، به دستور مرجع قضائی پلمب شد، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.