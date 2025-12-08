به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پلیس انگلیس در تازه‌ترین بروزرسانی درباره علت مصدومیت ۲۱ نفر از جمله چند کودک در فروگاه هیتروی لندن و بروز هرج و مرج ناشی از این حمله که به لغو و تاخیر ده‌ها پرواز و سرگردانی هزاران مسافر انجامید افزود: یک دختر سه ساله در میان کسانی است که پس از استفاده از اسپری فلفل در سرقت از فرودگاه هیترو درحال درمان است.

پلیس پایتخت انگلیس (متروپولیتن) اعلام کرد که ماده‌ای که منجر به مصدومیت افراد شد زمانی پاشیده شده است که گروهی متشکل از چهار مرد روز یکشنبه هنگام سرقت چمدان یک زن در آسانسور پارکینگ فرودگاه هیترو از آن استفاده کردند.

به گفته پلیس افرادی که در مجاورت محل بودند تحت تأثیر اسپری قرار گرفتند و ۲۱ نفر به دلیل مصدومیت تحت درمان قرار گرفتند، از جمله پنج نفر که به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس می‌گوید یک مرد ۳۱ ساله را به ظن حمله و این سرقت دستگیر کرده و در جستجوی دیگر عوامل این سرقت است.

به گفته پلیس متروپولیتن این ماجرا موردی نبوده که به عنوان تروریسم تلقی شود، اما سبب اختلال گسترده در فعالیت فرودگاه شده است.

پلیس می‌گوید ساعاتی پیش محدودیت‌های پلیسی ناشی از این سرقت برداشته شده است، اما کارشناسان می‌گویند پیامد‌های محدودیت‌های ترددی که پلیس وضع کرده تا ساعت‌ها و شاید چندین روز مسافران را درگیر پیامد‌های آن کند، زیرا پرواز برخی از مسافران لغو شده و در شرایط اوج سفر‌ها در آستانه سال نو میلادی مشکلات جدی برای یافتن پرواز‌های جایگزین دست کم با قیمت قبل برای آنان ایجاد شده است.