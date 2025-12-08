پخش زنده
امروز: -
دو ورزشکار خراسان شمالی به همراه مربی خود برای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کاروان تیم ملی پارامچاندازی ایران برای حضور در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی اعزام شد؛ رویدادی که از ۱۶ تا ۲۳ آذرماه برگزار میشود.
در ترکیب اعزامی، امیرحسین قاسمینژاد از اسفراین در بخش آقایان و نگین علیآبادی از بجنورد در بخش بانوان حضور دارند.
همچنین میثم گلی از خراسان شمالی نیز بهعنوان مربی تیم ملی در این رقابتها تیم را همراهی میکند.