علی خدیور، دونده کیش و قهرمان و مدال آور تیم ملی دومیدانی ایران سفیر پیشگیری از اعتیاد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی خدیور، گفت: جوانان با ورزش و حضور در عرصه های تخصصی ورزشی می توانند از آسیب‌های اعتیاد در امان بمانند.

او گفت: من همه را به ورزش دعوت می‌کنم، چون ورزش باعث از بین رفتن آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد می‌شود.

مدال آور تیم ملی دومیدانی ایران با توصیه به جوانان برای گرفتار نشدن در دام اعتیاد گفت: بعنوان ورزشکار آرزو می‌کنم انسان ها گرفتار آسیب‌های موادمخدر نشوند.