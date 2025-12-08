

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی این هفته میزبان شهرداری ارومیه است. فولادی‌ها با چهار برد و ۱۱ امتیاز در رتبه دوم جدول هستند و نماینده ارومیه با سه برد و ۹ امتیاز در جایگاه چهارم است و فاتح جدال مدعیان رتبه بهتر جدول را از آن خود خواهد کرد.

علی حاجی‌پور با ۹۱ پوئن، امتیازآورترین بازیکن چهار هفته گذشته لیگ برتر مردان است و این ملی پوش والیبال ایران در جدال با شهرداری ارومیه به دنبال سه رقمی کردن تعداد امتیاز‌های خود است. از سوی دیگر محمد ولی‌زاده به عنوان بهترین مهاجم و علی رمضانی به عنوان بهترین پاسور دیگر بازیکنان فولاد نیز در تلاش برای حفظ صدرنشینی خود در بین بهترین‌های لیگ خواهند بود تا با استفاده از امتیاز میزبانی مقابل نماینده ارومیه که امسال سودای قهرمانی و سکو در سر دارد، پیروز شوند.

خانه والیبال تهران این هفته میزبان دو دیدار تماشایی لیگ برتر مردان است که در نخستین دیدار تیم‌های رازین پلیمر و مهرگان نور از ساعت ۱۵ به میدان می‌روند تا شاگردان مرتضی هداوندی که به عنوان تازه وارد‌های لیگ برتر نشان دادند، زنگ تفریح برای تیم‌های قدرتمند لیگ نیستند و همیشه حرف تازه برای گفتن دارند، میزبان شاگردان نقی زکایی در تیم مهرگان نور خواهند بود تا رازینی‌ها برای دومین پیروزی و مهرگانی‌ها برای سومین برد در خانه والیبال با هم پیکار کنند. دو تیم مهرگان (دو برد و ۶ امتیاز) و رازین پلیمر (یک برد و پنج امتیاز) در رتبه‌های هفتم و دهم جدول هستند.

در دومین دیداری که این هفته در خانه والیبال برگزار خواهد شد، صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مومنی مقدم میزبان شهداب یزد صدرنشین مسابقات است. شاگردان مهدی مهدوی پاسور نسل طلایی والیبال ایران در حالی دومین بازی خارج از خانه خود را برگزار می‌کنند که بدون شکست و با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و در هفته گذشته با درخشش مقابل پیکان سه امتیاز شیرین در سالن اختصاصی خود کسب کردند. صنعتگران امید نیز با دو برد و ۷ امتیاز در رتبه پنجم جدول است و با وجود ترکیب جوان خود و بهره مندی از بازیکنان تیم ملی جوانان به دنبال بهبود جایگاه خود در جدول است، اما به خوبی می‌داند روز سختی مقابل شهداب خواهد داشت.

فولاد مبارکه سپاهان از باشگاه‌های ریشه دار و حرفه‌ای ورزش ایران است، تیم والیبال این باشگاه این هفته با سه برد، ۱۰ امتیاز و رتبه سوم جدول در سالن ملت اصفهان میزبان طبیعت اسلامشهر (دو برد، ۴ امتیاز و رتبه نهم) است. دیداری که با توجه به جایگاه دو تیم و میزبانی اصفهان به نظر برای سپاهان آسان است، اما طبیعت تیم باتجربه‌ای است که در میادین سخت توانای‌هایش دیده می‌شود و پیش بینی نتیجه این دیدار کار آسانی نیست، به همین دلیل این مسابقه می‌تواند یکی از بازی‌های جذاب هفته پنجم باشد.

پیکان پرافتخارترین و با سابقه‌ترین تیم لیگ برتر مردان که امسال بیست‌ونهمین حضور متوالی خود را در این رقابت‌ها تجربه می‌کند، این هفته در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم (فدراسیون) میزبان استقلال گنبد است، دیداری که طرفداران دو تیم حساسیت ویژه نسبت به آن دارند و پیروزی در آن را بسیار مهم در مرحله مقدماتی می‌دانند.

شاگردان محمدرضا تندروان با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه ششم جدول هستند و نماینده گنبد با یک برد و دو امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارند و پیکانی‌ها برای خروج از بحران هفته گذشته به دنبال پیروزی مقابل استقلالی هستند که برای اثبات توانایی‌های خود به تهران می‌آید.

تیم مس رفسنجان که در هفته نخست با شکست پاس گرگان تنها برد و دو امتیاز خود را به دست آورد، این هفته در دیدار خانگی فرصت مناسبی برای بهبود جایگاه دوازدهمی خود در جدول دارد و میزبان سایپا تهران، قعرنشین و تنها تیم بدون برد مسابقات است. جدال تفکرات دو مربی جوان والیبال کشورمان یعنی اسماعیل بادرنگین و رضا صفایی نیز یکی از جذابیت‌های این دیدار است. نارنجی پوشان سایپا برای کسب نخستین پیروزی خود محکوم به برد خارج از خانه مقابل میزبانی است که به آسانی به حریفان امتیاز نمی‌دهد.

تیم‌های چادرملو ارکان (دو برد، پنج امتیاز و رتبه هشتم) و پاس گرگان (یک برد، پنج امتیاز و رتبه یازدهم) نیز این هفته در سالن شهید سلیمانی اردکان به مصاف یکدیگر می‌روند تا فتح این دیدار جایگاه خود را بهبود بخشند. شاگردان علیرضا طلوع کیان که در هفته گذشته در یک دیدار نزدیک و فنی یک پیروزی شیرین مقابل امید صنعتگران کسب کردند، در هفته پنجم مرحله مقدماتی لیگ برتر در سالن فوق العاده زیبا و استاندارد شهید سلیمانی اردکان از پاس گرگان و شاگردان عیسی سنگدوبینی پذیرایی خواهند کرد که تقابل این دو تیم نیز در جای خود تماشایی و جذاب خواهد بود.

برنامه کامل دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵

رازین پلیمر – مهرگان نور

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ارومیه

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – سایپا تهران

تهران، سالن محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – استقلال گنبد

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – طبیعت اسلامشهر

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – پاس گرگان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

صنعتگران امید – شهداب یزد