وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سند حمایت و هدایت از صنایع کوچک در وزارت صمت آماده شده است و این سند، صنایع ما را به سمت زنجیره‌های ارزش هدایت می‌کند.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور افزود: این رویداد می‌تواند جایگاه اصلی بنگاه‌های کوچک و نقش آنها در اقتصاد کشور را نشان دهد، امروز ارزش واقعی و ارزش افزوده صنایع ما، به صورت ناقص در زنجیره وجود دارد.

سید محمد اتابک گفت: صنایع در زمستان محدودیت گاز و در تابستان محدودیت برق دارند، با وجود این بنگاه‌های کوچک و متوسط با ایجاد نیروگاه‌ها و تامین انرژی توانسته‌اند به تولید ادامه دهند.

وزیر صمت عنوان کرد: بنگاه‌های کوچک، ستون‌های اصلی تکمیل زنجیره ارزش هستند، در برنامه هفتم به تشکیل خوشه‌های صنعتی تاکید شده و برنامه‌های لازم برای آن تدوین شده است.

سید محمد اتابک گفت: هم برنامه پیشرفت سند راهبردی کشور به تصویب هیئت دولت رسیده هم بحث خوشه‌های صنعتی به تصویب رسیده است و ما امیدواریم این ۲ سند بتواند بنگاه‌های اقتصادی را به سمت اهداف برنامه هفتم هدایت کند.

وزیر صمت افزود: ما امروز نقشه راه را داریم، اما باید بنگاه‌ها همراهی کنند، صاحبان کسب و کار‌ها همراه دولت و پذیرای فناوری باشند.