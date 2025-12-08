نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تاکید کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزکرمان،شهباز حسن‌پور با تأکید بر تعیین‌تکلیف و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام، از شکل‌گیری هماهنگی کم‌نظیر بین ارکان مدیریتی استان خبر داد و گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باید در صدر اولویت‌های استان قرار گیرد.

وی در حاشیه نشست مجمع نمایندگان استان با استاندار کرمان افزود: فضای همدلی و انسجام مناسبی در استان شکل گرفته و این هماهنگی باید به ارائه خدمات مؤثر و بی‌منت به مردم کرمان منجر شود

بگفته نماینده مردم کرمان و راور در مجلس معیشت مردم، گرانی کالا‌ها و تأمین ۱۳ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ، از دغدغه‌های اصلی جامعه است