نهمین همایش ملی ریحانهالنبی در شهرستان مهر آغاز شده و تا ۲۰ آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان مهر گفت: همچنین جشنهای بزرگ مردمی کوثر از ۱۸ تا ۲۰ آذر در فاطمیه شهر مهر برپا خواهد شد.
مصطفی غلامپور افزود: ۱۹ آذر ماه مراسم جایزه ادبی ریحانه با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، استاندار فارس و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی استان فارس در سالن اجتماعات کوثر پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر برگزار میشود.
وی افزود: نمایشگاه صنایع دستی حصیری وابسته به نخل با حضور هنرمندان استانهای فارس، خوزستان، بوشهر، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از تاریخ امروز تا ۲۰ آذر در سالن ورزشی شهدای دولت شهر مهر در حال برگزاری است.