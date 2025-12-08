حاج محمد خادمی دهکا، پدر شهید والامقام علیرضا خادمی دهکا در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاج محمد خادمی دهکا، پدر شهید والامقام علیرضا خادمی دهکا، پس از سال‌ها صبر و فراق فرزند، در سن ۸۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

وی پدرِ همسر شهید مجید یوسفی از شهدای امنیت کشور بود.

مراسم تشییع پیکر حاج محمد خادمی امروز با حضور مردم قدرشناس دهستان دهکا و جمعی از مسئولان محلی برگزار و پیکر این پدر صبور و ایثارگر در زادگاهش دهستان دهکا به خاک سپرده شد.

شهید علیرضا خادمی دهکا فرزند محمد و میمنت مهدی‌پور، متولد ۹ دی ۱۳۴۴ در روستای دهکا، دوران تحصیل خود را تا کلاس چهارم ابتدایی پشت سر گذاشت و در ۱۷ سالگی به عنوان بسیجی، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جبهه‌های جنگ با رژیم بعثی اعزام شد.

وی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۶۱ در سقز، بر اثر ضربات دشنه نیرو‌های بعثی عراق به ناحیه چشم، گردن و شکم، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکرش در زادگاهش دهکا به خاک سپرده شد.

این شهید بزرگوار در وصیت‌نامه خود نوشته بود:

«تا خون در رگم جاری است، از اسلام و امام پاسداری می‌کنم و با کفار کومله و دموکرات می‌جنگم. به راستی که باطل رفتنی است و چه بکشیم و چه کشته شویم، پیروزیم.»