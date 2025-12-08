معاون هماهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: قدرت و استقلال واقعی کشور در گرو توسعه علمی است و ما برای ساختن ایران مقتدر، به علم و دانش متکی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید ضیاء هاشمی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اهمیت این روز اظهار کرد: روز دانشجو، روز دانشگاه و روز دانش است. حضور در جمع دانشجویان و استادان این شهر پرافتخار که مهد فرهنگ و دین است، برایم مایه مباهات است؛ جوانان خلاق و استعداد‌های درخشان این دیار، آینده‌سازان کشور هستند و ما به مشارکت و نقد سازنده شما نیاز داریم.

وی با تقدیر از فضای مثبت و امیدبخش دانشگاه افزود: آنچه در اینجا می‌بینم، حضور جوانان فرهیخته، متعهد و اثرگذاری است که باادب و خلاقیت، مسیر پیشرفت را هموار می‌کنند؛ دانشگاه تنها محل آموزش نیست، بلکه کانون تولید و ترویج علم و نوآوری است. دانشجویان امروز، همانند گذشته، پرچم‌دار استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی هستند و این روحیه باید همواره حفظ شود.

معاون هماهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دانشجویان در پیشرفت کشور گفت: ما برای ساختن ایران مقتدر، به علم و دانش متکی هستیم. قدرت و استقلال واقعی، در گرو توسعه علمی است. دانشجویان و دانشگاهیان، مؤذنان بیدار جامعه هستند که با نقد مشفقانه و ایده‌های نو، مسیر را برای مسئولان روشن می‌کنند؛ ما مشتاق شنیدن صدای شما و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایتان هستیم.

وی با اشاره به حوادث ۱۶ آذر و آرمان‌های دانشجویی تصریح کرد: پیام شهدای ۱۶ آذر، امروز نیز زنده و پویا است؛ دانشجویان آن دوره در برابر استکبار ایستادند و امروز نیز دانشجویان ما در خط مقدم مطالبه‌گری عادلانه و مقابله با ظلم قرار دارند. ما به همدلی و وحدت شما در برابر توطئه‌های دشمنان که خواستار تضعیف ایران هستند، افتخار می‌کنیم.

هاشمی با تأکید بر لزوم گفت‌وگوی سازنده بین دانشگاه و دولت گفت: ما نیازمند تشکیل اتاق‌های فکر دانشجویی با حضور تشکل‌های مختلف هستیم تا ایده‌ها و نقد‌های شما به‌صورت منظم شنیده و استفاده شود. نقد شما سازنده است و ما از آن هراسی نداریم. جامعه‌ای که نقدپذیر باشد، قوی و پویا می‌ماند؛ دولت از مشارکت فکری شما در حوزه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی و محیط‌زیست استقبال می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: این دانشگاه با دارابودن صد‌ها دانشجوی دکتری و استادان برجسته، در جایگاه ممتازی قرار دارد. شهر‌هایی مانند اردبیل و دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه محقق، می‌توانند در ترسیم آینده ایران نقش‌آفرین باشند؛ ما برای حل مشکلاتی مانند مسائل خوابگاه، اینترنت و امکانات رفاهی، با کمک خیرین و دولت برنامه‌ریزی می‌کنیم.

معاون هماهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: دانشجویان علاوه بر رشد تخصصی، باید در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز آگاه و فعال باشند؛ سواد امروز، تنها در کتاب‌های درسی خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل سواد رسانه‌ای، اقتصادی و محیط‌زیستی نیز بوده و دانشگاه محل پرورش شخصیت‌های جامع‌الاطراف است.

وی با بیان لزوم توجه به دغدغه‌های دانشجویان گفت: مسئله مهاجرت نخبگان از دغدغه‌های جدی دولت است و درصدد ایجاد شرایطی هستیم که استعداد‌ها در وطن بمانند و اثرگذار باشند؛ در همین راستا، برنامه‌های حمایتی و مشوق‌هایی در دست اجراست که به‌زودی نتایج آن آشکار خواهد شد.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های آتی بیان کرد: از امروز به‌صورت رسمی، همکار و حامی اتاق فکر دانشجویی در این دانشگاه خواهم بود و پیگیر مطالبات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده هستم؛ معتقدم با همدلی، گفت‌و‌گو و تکیه بر داشته‌های علمی و فرهنگی، می‌توانیم کشوری قدرتمند و سربلند بسازیم.

وی همچنین یادآور شد: ما در دولت، به دنبال تحقق عدالت و رفع تبعیض در همه عرصه‌ها هستیم. دانشجویان می‌توانند با مطالبه‌گری هوشمندانه، مسئولان را به حرکت در این مسیر ترغیب کنند. ایران تنها تهران نیست؛ هر شهر و دانشگاهی می‌تواند کانون پیشرفت و الهام‌بخشی برای کل کشور باشد.