به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان از آغاز کاشت نهال در مناطق گرمسیری استان خبر داد.

مجید نظری گفت: از آغاز این طرح تاکنون ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار اصل نهال متناسب با اقلیم هر منطقه کاشت شده است.

نظری افزود: امسال حدود ۸۰۰ نهال در نهالستان‌های استان تولید شده که در پویش‌ها و طرح‌های مشارکتی مناطق مورد نظر کاشت خواهند شد.

وی با بیان اینکه این فصل باتوجه به شرایط آب و هوایی استان بهترین زمان کاشت نهال در طبیعت است، اضافه کرد: در مناطق گرمسیری استان درختان کنار، اکالیپتوس و بادام که با آب و هوای منطقه سازگاری دارد غرس می‌شوند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ادامه داد: در این پویش علاوه بر کاشت درخت و مشارکت مردم مهمترین موضوع حفظ و نگهداری از درختان کاشته شده است که با برنامه ریزی‌های انجام شده و این کار با مشارکت مردم را انجام می‌شود.