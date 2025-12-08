پخش زنده
رئیس مرکز راهبری اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با بیان اینکه در دوازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی، ۳۶۰ میلیارد تومان فروش محصولات دانش بنیان داشتیم گفت: به صورت کلی در ۱۲ دوره برگزاری این نمایشگاه ۲/۵همت مجموع میزان فروش محصولات بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی امروز در نشست خبری بیست وششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار و سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت گفت: همزمان با هفته ملی پژوهش، شاهد برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار و سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت هستیم که تا الان ۲۷۰ شرکت دانش بنیان و فنآور در نمایشگاه امسال حضور دارند.
رئیس نمایشگاه ایران ساخت افزود: به واسطه جنگ تحمیلی و اتفاقی که برای شرکتهای دانش بنیان رخ داد ما با ریزش شرکتهای دانش بنیان مواجه بودیم و امسال تلاش شد تا ریزش نداشته باشیم.
بهرامی گفت: در دوره دوازدهم، ۳۶۰ میلیارد تومان فروش داشتیم و مجموع فروش دوازه دوره، حدود ۲/۵همت بوده که تقریبا شرایط خوبی را توانستیم ایجاد کنیم و ۱۴ گروه کاری ازجمله نفت، فیزیک، تجهیزات و ماشین آلات، کشاورزی و محیط زیست، مکانیک شیمی، مهندسی پزشکی و تجهیزات حوزه آزمایشگاهی را شامل میشود.
وی، توسعه بازار شرکتهای دانش بنیان و فرهنگ سازی خرید تجهیزات و توانمند سازی شرکتها را از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه دانست و گفت: در طول دوازه دوره برگزاری نمایشگاه، حدود ۲۰۰ میلیون دلار جلوگیری از خروج ارز داشتهایم. همچنین ۵۰۰ میلیون دلار به صورت غیرمسقیم صرفه جویی ارزی داشتیم و برای حدود ۷ هزار نفر شغل ایجاد شده است.
بهرامی افزود: ۷۰۰ مرکز آزمایشگاهی در طول این دوازه دوره تجهیز شدند و امروزه حدود هزار (۱۰۰۰) شرکت دانش بنیان در این مدت در نمایشگاه حضور داشتهاند.
وی گفت: سیاستهای معاونت علمی در دوره سیزدهم شامل ارتقای کارایی کیفت و ظرفیتهای صادراتی است و سعی کردیم محصولاتی را حمایت کنیم که توان صادراتی داشته باشند و در همین حوزه برنامه لیزینگ را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کردیم.
بهرامی افزود: یکی از برنامههای جدی معاونت علمی این است که در نمایشگاهای سالهای آینده از بیش از ۱۰ محصول فناوری پیشرفته (هایتک) حمایت و نیار جامعه دانشگاهی را برطرف کنیم همچنین استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان را مدنظر قرار دادیم.