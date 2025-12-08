به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستاد‌های اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی امروز در نشست خبری بیست وششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش فناوری و فن بازار و سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت گفت: همزمان با هفته ملی پژوهش، شاهد برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش فناوری و فن بازار و سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت هستیم که تا الان ۲۷۰ شرکت دانش بنیان و فنآور در نمایشگاه امسال حضور دارند.

رئیس نمایشگاه ایران ساخت افزود: به واسطه جنگ تحمیلی و اتفاقی که برای شرکت‌های دانش بنیان رخ داد ما با ریزش شرکت‌های دانش بنیان مواجه بودیم و امسال تلاش شد تا ریزش نداشته باشیم.

بهرامی گفت: در دوره دوازدهم، ۳۶۰ میلیارد تومان فروش داشتیم و مجموع فروش دوازه دوره، حدود ۲/۵همت بوده که تقریبا شرایط خوبی را توانستیم ایجاد کنیم و ۱۴ گروه کاری ازجمله نفت، فیزیک، تجهیزات و ماشین آلات، کشاورزی و محیط زیست، مکانیک شیمی، مهندسی پزشکی و تجهیزات حوزه آزمایشگاهی را شامل می‌شود.

وی، توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان و فرهنگ سازی خرید تجهیزات و توانمند سازی شرکت‌ها را از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه دانست و گفت: در طول دوازه دوره برگزاری نمایشگاه، حدود ۲۰۰ میلیون دلار جلوگیری از خروج ارز داشته‌ایم. همچنین ۵۰۰ میلیون دلار به صورت غیرمسقیم صرفه جویی ارزی داشتیم و برای حدود ۷ هزار نفر شغل ایجاد شده است.

بهرامی افزود: ۷۰۰ مرکز آزمایشگاهی در طول این دوازه دوره تجهیز شدند و امروزه حدود هزار (۱۰۰۰) شرکت دانش بنیان در این مدت در نمایشگاه حضور داشته‌اند.

وی گفت: سیاست‌های معاونت علمی در دوره سیزدهم شامل ارتقای کارایی کیفت و ظرفیت‌های صادراتی است و سعی کردیم محصولاتی را حمایت کنیم که توان صادراتی داشته باشند و در همین حوزه برنامه لیزینگ را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کردیم.

بهرامی افزود: یکی از برنامه‌های جدی معاونت علمی این است که در نمایشگا‌های سال‌های آینده از بیش از ۱۰ محصول فناوری پیشرفته (هایتک) حمایت و نیار جامعه دانشگاهی را برطرف کنیم همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان را مدنظر قرار دادیم.