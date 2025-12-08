به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد، سمیه دهقانی محمد آبادی و محمد رضا رزاقی زاده، مدیران موسسه خیریه سفیر مهربانی، با حضور در دفتر ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان را جهت مشارکت در آزادی زندانیان غیر عمد اهدا کردند.

این نیکوکاران در خصوص این اقدام گفتند: این مبلغ در برنامه‌ی قرائت قرآن که هر هفته توسط این موسسه برگزار می‌شود جمع آوری شده و اعضای این موسسه نیز نظر داشتند که با توجه به نزدیک شدن به سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر این مبلغ جهت آزادی یک مادر زندانی هزینه شود.

گفتنی است این موسسه فرهنگی و خیریه از سال ۱۳۹۴ تاسیس و در زمینه‌های تامین جهزیه، بسته‌های کمک معیشتی، لوازم تحریر، کمک هزینه درمان اقدام نموده و در این نوبت نیز مبلغی را جهت آزادی زندانیان غیر عمد اهدا نموده است.