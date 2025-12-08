بر اساس بخشنامه سراسری معاون وزیر کشور، ساعات کار ادارات دولتی، شهرداری ها، بانک‌ها و ارگان‌های عمومی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بر اساس بخشنامه سراسری معاون وزیر کشور خطاب به تمامی استانداران، بنا به شرایط اضطراری موجود در حوزه انرژی و همچنین مستند به عملکرد موفق مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ با تغییر ساعت کاری و موافقت رئیس جمهور با این پیشنهاد و تاکید بر لزوم مدیریت منابع انرژی موجود تا پایان سال جاری، همانند سال گذشته ساعات کار تمامی دستگاه‌ها و موسسات دولتی، بانکها، بیمه ها، شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین شد.