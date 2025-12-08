پخش زنده
نمایشگاه هفته پژوهش درمصلای امام علی کرمان برپاست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ حسین کاظمی، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان، در این مراسم گشایش نمایشگاه، با اشاره به حضور شرکتهای دانشبنیان، صنایع و دستگاههای اجرایی گفت: این نمایشگاه فضایی برای ایجاد تعامل، شناسایی نیازمندیهای حوزه فناوری و ارائه دستاوردهاست.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان هم در این مراسم با تأکید بر اهمیت پژوهش افزود: توجه به امر پژوهش، در شرایط امروز کشور اهمیت دارد. توسعهای که پایدار و منجر به پیشرفت باشد، بدون تکیه بر پژوهش ممکن نیست.
مرضیه مهدوی،با اشاره به چالشهای حوزه پژوهش و فناوری در استان کرمان، نبود ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه، کمبود منابع مالی، ضعف زیرساختهای پژوهشی و مراکز داده را از جمله موانع اصلی دانست و ابراز امیدواری کرد: ظرفیتهای استان بتواند در مسیر رفع این چالشها به کار گرفته شود.
نمایشگاه هفته پژوهش سه روز تا ۱۹ آذر در محل مصلای کرمان دایر و از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۲۰ میزبان علاقهمندان است.