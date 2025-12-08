به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به ورود سامانه بارشی گفت: طی امروز و فردا این سامانه در ارتفاعات فعال خواهد بود به طوری که فردا شب شاهد بارش برف در ارتفاعات جنوبی و غربی استان خواهیم بود.

مرتضی صبوری افزود: پیش بینی می‌کنیم روز چهارشنبه و پنجشنبه بارش‌های خوبی در شهر قم داشته باشیم.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.