از ۱۳ آبانماه تا ۲۰ آذرماه، ۵۳۰۰ دانشآموز دختر و پسر استان کرمان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی خوزستان اعزام میشوند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، در جریان حضور در یادمان طلائیه اهواز گفت: از ۱۳ آبانماه تا ۲۰ آذرماه، ۵۳۰۰ دانشآموز دختر و پسر استان کرمان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی خوزستان اعزام میشوند.
محمدرضا فرحبخش، در جریان حضور در یادمان طلائیه اهواز گفت: از ۱۳ آبانماه تا ۲۰ آذرماه، بیش از ۵۳۰۰ دانشآموز دختر و پسر در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند.
وی افزود: همچنین دو هزار فرهنگی استان نیز از آبانماه تا پایان بهمنماه در این اردوها حضور خواهند یافت.
فرحبخش با تأکید بر نقش تربیتی این اردوها افزود: راهیان نور تنها یک سفر نیست، بلکه یک کلاس درس بزرگ است که در آن دانشآموزان با ارزشهای ایثار، مقاومت و شهادت آشنا میشوند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: این اردوها زمینهساز نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس و ایجاد پیوند عمیقتر میان نسل جوان با آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
محمد رضا فرحبخش اظهار کرد: حضور در یادمانهای شهدا فرصتی برای قدردانی از جانفشانیهای رزمندگان و شهداست و میتواند روحیه میهنپرستی و مسئولیتپذیری اجتماعی را در دانشآموزان تقویت کند.
وی افزود: راهیان نور نه تنها یک تجربه معنوی، بلکه یک سرمایه فرهنگی است که نسل امروز را به گذشته پرافتخار کشور پیوند میدهد و آنان را برای آیندهای مسئولانهتر آماده میسازد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در پایان گفت: راهیان نور فرصتی است تا دانشآموزان و فرهنگیان با مشاهده آثار و یادمانهای دفاع مقدس، بیش از پیش به اهمیت حفظ ارزشهای انقلاب و پاسداشت خون شهدا پی ببرند.
یادمان طلائیه در اهواز، این روزها میزبان کاروانهای دانشآموزی و فرهنگی از استان کرمان است؛ جایی که خاک آن هنوز بوی خون شهدا میدهد و هر سنگر و خاکریز، روایتگر رشادتهای رزمندگان دیروز است.