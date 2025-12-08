به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب‌ها برای مخاطبان نوجوان تهیه شده و شامل داستان‌هایی از زندگی شهدای دوران دفاع مقدس و اوایل انقلاب اسلامی است.

«بزرگ شدن در آتش» به قلم یوسف قوجق، «درخت بی برادر» به قلم فاطمه سلیمانی، «تیتر‌ها از تانک‌ها نمیترسند» به قلم حمید هنرجو، «با من بیا مائده» به قلم مجید ملامحمدی و «از این طرف بیا» به قلم سمیه جمالی آثاری هستند که در این مراسم رونمایی شدند.

گلعلی بابایی در خصوص رونمایی این کتاب‌ها گفت: شخصیت‌های این کتاب‌ها از دانش آموزان و نوجوانان است و این یک حلقه گمشده در ادبیات دفاع مقدس ماست.

وی افزود: کتاب‌هایی که قهرمانان آنها از دانش آموزان و نوجوانان باشند متاسفانه در بخش رمان کم داریم.

بابایی گفت: این آثار ، سعی کرده تا این خلا را جبران کند و یک بابی را باز می‌کند برای این منظور و یک پنجره جدیدی را نسبت به دفاع مقدس به روی مشتاقان مخاطبان می گشاید.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم از این باب استفاده کنیم و به نوجوانان اطلاعاتی داده شود تا با قهرمانان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی آشنا شوند.

در پایان این مراسم از نویسندگان پنج اثر تجلیل و قدردانی شد.



