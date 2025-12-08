پلیس آگاهی تنکابن ۱۵ تن کود شیمیایی تقلبی و قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال را در این شهرستان کشف و یک نفر را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از کشف ۱۵ تن کود شیمیایی قاچاق و تقلبی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهادر دیلمی گفت: ماموران پلیس آگاهی طی گشت‌زنی به یک کامیون مشکوک شدند و پس از توقف و بازرسی، این محموله را کشف کردند.

وی افزود: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی تنکابن از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه احتکار یا قاچاق کالا را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.