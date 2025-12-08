پخش زنده
امروز: -
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۲۲ هزار صهیونیست از آغاز طوفان الاقصی تاکنون خبر داد.
به گزارش سرویس بین المل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه خبری قدس، وزارت ارتش (جنگ) رژیم اشغالگر شمار افسران و سربازانی را که از نخستین روز آغاز عملیات طوفان الاقصی در پی حملات مقاومت زحمی شدهاند، فاش کرد:
- حدود بیست و دو هزار نفر از آغاز جنگ زخمی شدهاند.
- پنجاه و هشت درصد از اختلالات روحی {به ویژه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) } رنج میبرند.
- چهل و نه درصد این زخمیها زیر سی سال دارند.
- صد و چهل و دو نفر از آنان ویلچرنشین شدهاند.
- هشتاد و هشت نفر هم قطع عضو شدهاند.