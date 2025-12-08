پخش زنده
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نحوه انجام واردات و تهاتر و همچنین نقش ادارات کل صمت و سازمانهای جهاد کشاورزی در استانها را به ادارات کل صمت استانها اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل اداره صمت استان اردبیل به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: در خصوص مصوبه هیئت وزیران برای استفاده از ظرفیتهای استانهای مرزی و منتخب برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، با عنایت به پیگیریهای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، خواهشمند است دستور فرمائید فرآیند اجرایی، نحوه انجام واردات و تهاتر و همچنین نقش ادارات کل صمت و سازمان های جهاد کشاورزی در استانها بر اساس مصوبه فوق الذکر را به ادارات کل صمت استانها اعلام نمایند.
متن نامه روند اجرای مصوبه هیئت وزیران در فایل پیوست آمده است.