در نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با نمایندگان رامهرمز و بهبهان در مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی بین خوزستان و استان‌های کهگیلویه ‌و بویراحمد و فارس بررسی شد.

اختصاص اعتبار به طرح‌های راهسازی بین خوزستان و استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌الله عمادی در نشست مشترک با محمد طلا مظلومی نماینده مردم بهبهان و آغاجاری و امیر حسین نظری نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت محور اهواز- رامهرمز- بهبهان- خیر آباد به سمت استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و فارس بررسی و مسائل و مشکلات موجود را تشریح کرد.

وی از بهره‌برداری کامل محور چهاربانده اهواز تا رامهرمز و پیشرفت ۸۰ کیلومتری مسیر رامهرمز-بهبهان خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات، برنامه‌ریزی برای تکمیل باقی‌مانده محور و احداث پایه‌های پل خیرآباد در دستور کار است.

عمادی با اشاره به طول ۲۲۰ کیلومتری این مسیر، بیان داشت: بخش اهواز تا رامهرمز به صورت چهاربانده تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است، همچنین رامهرمز تا بهبهان به طول ۱۱۰ کیلومتر است که ۸۰ کیلومتر از آن زیر بار ترافیک رفته و ۳۰ کیلومتر باقی‌مانده با حضور چهار پیمانکار در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات لازم تخصیص یافته است، اظهار امیدواری کرد: این بخش ۳۰ کیلومتری نیز در بازه زمانی منطقی به پایان برسد.

وی درباره بخش انتهایی مسیر پس از شهر بهبهان به سمت پل خیرآباد گفت: این قسمت ۱۵ کیلومتری تقریبا کامل زیر بار رفته و تنها بخش کوچکی از آن در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در خصوص پل خیرآباد بیان کرد: این پل به عنوان نقطه ورودی استان و با توجه به ملاحظات پدافندی، اهمیت بسیار دارد لذا کار ساماندهی عبور آب و آغاز عملیات اجرایی پایه‌های پل توسط پیمانکار آغاز شده است.

عمادی در پایان با تأکید بر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تکمیل این محور، پیش‌بینی کرد که در صورت عدم بروز مشکل در تامین اعتبار، کل پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

همچنین در این نشست مسائل و مشکلات مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر بررسی شد و آخرین وضعیت تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت در شهر‌های این دو حوزه انتخابیه تشریح شد.