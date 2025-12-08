پخش زنده
رئیس پلیس راهور فراجا، شایعههای مطرح شده درباره علت تصادف خانواده معاون رئیس جمهور را رد کرد و گفت: خستگی و خواب آلودگی راننده علت اصلی تصادف بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار تیمور حسینی روز دوشنبه در حاشیه نشست «کمیته طرحهای ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴» در جمع خبرنگاران، حواشی مطرح شده درباره تصادف خانواده معاون رئیس جمهور را غیر کارشناسی و شایعه دانست و افزود: طبق کارشناسی دقیق پلیس، علت تصادف خودرو حامل خانواده معاون رییس جمهور خواب آلودگی راننده بوده است.
وی با بیان اینکه در لحظات ابتدایی حادثه تیمهای عملیاتی و تخصصی کارشناس پلیس در محل حاضر شدند، افزود: خواب آلودگی راننده منجر به از دست رفتن کنترل خودرو و تصادف شد.
تنها با اقدامات پلیسی نمیتوان آلودگی هوا را کنترل کرد / ضرورت استانداردسازی سوخت، موتور و نوسازی ناوگان شهری
رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح دیدگاههای پلیس درباره مدیریت آلودگی هوا، فرسودگی ناوگان و ایمنی خودروها تأکید کرد: برای حل مشکلات امروز شهرها، ابتدا باید یک ناوگان کارآمد و آماده خدمات شهری جایگزین خودروهای فرسوده دیزلی شود، با ابزار صرفاً پلیسی نمیتوان مشکل آلودگی را حل کرد.
وی با اشاره به اینکه رفع عیب خودروهای دودزا و نظارت بر نصب کاتالیست و سایر تجهیزات کاهش آلایندگی بر عهده سازمان محیط زیست است، اظهار کرد: پلیس تنها بخشی از فرآیند را بر عهده دارد، اما این حوزه نیازمند همکاری جدی محیط زیست، شهرداریها و سایر دستگاهها است.
طرح زوج و فرد متعلق به پلیس نیست
رئیس پلیس راهور با اشاره به برداشتهای نادرست درباره طرح زوج و فرد گفت: بارها شنیده میشود که گفته میشود طرح زوج و فرد پلیسی است؛ در حالیکه این طرح مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هواست و پلیس صرفاً آن را اجرا میکند. بخش قابل توجهی از کنترل تردد نیز باید از طریق سامانههای هوشمند انجام شود.
وی تأکید کرد: طرح زوج و فرد تنها راه حل مقابله با آلودگی نیست و انتظار برطرف شدن کامل آلودگی با اجرای آن نادرست است. راهحلهای اصلی شامل استانداردسازی سوخت، ارتقای کیفیت موتور خودروها، تقویت ناوگان حملونقل عمومی پاک، تعیین تکلیف موتورسیکلتهای آلاینده - که بیش از ۹۰ درصد آنها کاربراتوری هستند - و مجموعهای از اقدامات همزمان است.
پیگیری مستمر پلیس برای ارتقای ایمنی خودرو
سردار حسینی در ادامه درباره مطالبات پلیس از دستگاههای مسئول در حوزه ایمنی خودرو اظهار کرد: هیچ مطالبهای از سوی پلیس فصلی و مقطعی نیست. تا زمانی که خودروهای داخلی به استاندارد مطلوب نرسند، پیگیریهای پلیس ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به افتتاح قریبالوقوع مرکز تست تصادف گفت: این مرکز با معاینه فنی یا تست سلامت متفاوت است و تنها عملکرد خودرو در تصادف از جلو یا جانبین را بررسی میکند تا مشخص شود آیا خودرو توانایی حفاظت از جان راننده و سرنشینان را دارد یا خیر. این مرکز میتواند یک انقلاب در ارتقای ایمنی خودروها باشد.
به گفته وی، مسئولیت استانداردسازی و نظارت بر خودروسازان بر عهده وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد است و اراده جدی در دولت برای ایجاد رویکردی مثبت در این حوزه وجود دارد.
لزوم بازنگری در قانون برای برخورد با رانندگی در حالت مصرف الکل
رئیس پلیس راهور فراجا در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ناکافی بودن بازدارندگی قوانین فعلی گفت: بهعنوان یک کارشناس معتقدم قوانین موجود، بازدارندگی لازم را ندارند، پیشنهاد ما این است که توقیف خودروهای رانندگان دارای مصرف الکل به یک ماه افزایش یابد، کمترین میزان جریمه ۲۰ میلیون تومان تعیین شود و در مدت توقیف گواهینامه، اگر فرد رانندگی یا تصادف کند، موضوع در حکم جرم مشدد تلقی شود.
سردار حسینی خاطرنشان کرد: با یقین میگویم وضعیت فعلی بازدارنده نیست و پلیس این مطالبات را تا تحقق بازدارندگی کامل پیگیری خواهد کرد.