به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل محیطزیست مازندران اعلام کرد: کارخانه زبالهسوز ساری مجوزهای زیستمحیطی لازم را دریافت کرده و میزان آلایندگی آن پس از آغاز بهرهبرداری ارزیابی خواهد شد.
محمدرضا کنعانی در این باره گفت: این مجموعه مجوزهای زیستمحیطی را دریافت کرده و آلاینده بودن یا نبودن آن باید بعد از بهرهبرداری مشخص شود.
وی درباره کارخانه زبالهسوز نوشهر نیز گفت: در این واحد مشکل وجود دارد و حتی شکایت کردهایم و موضوع در مرجع قضایی در حال بررسی است.
کنعانی در پاسخ به اینکه چرا با وجود آلاینده بودن زبالهسوز نوشهر جلوی فعالیت آن گرفته نمیشود، توضیح داد: شکایت کردهام، قاضی باید رأی دهد. ما نمیتوانیم به صورت خودسرانه جلوی فعالیت یک مجموعه را بگیریم.