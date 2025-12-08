مدیرکل محیط‌زیست مازندران اعلام کرد کارخانه زباله‌سوز ساری مجوزهای زیست‌محیطی لازم را دریافت کرده و میزان آلایندگی آن پس از شروع بهره‌برداری بررسی خواهد شد.

محمدرضا کنعانی در این باره گفت: این مجموعه مجوزهای زیست‌محیطی را دریافت کرده و آلاینده بودن یا نبودن آن باید بعد از بهره‌برداری مشخص شود.

وی درباره کارخانه زباله‌سوز نوشهر نیز گفت: در این واحد مشکل وجود دارد و حتی شکایت کرده‌ایم و موضوع در مرجع قضایی در حال بررسی است.

کنعانی در پاسخ به اینکه چرا با وجود آلاینده بودن زباله‌سوز نوشهر جلوی فعالیت آن گرفته نمی‌شود، توضیح داد: شکایت کرده‌ام، قاضی باید رأی دهد. ما نمی‌توانیم به صورت خودسرانه جلوی فعالیت یک مجموعه را بگیریم.