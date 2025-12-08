پخش زنده
فاطمه مهاجرانی: تفکر خلاق و توسعه مهارتهای ارتباطی، لازمه نقشآفرینی دانشجویان در جامعه است ودانشجویان باید برای بعد از تحصیل و حضور در محیط کار و نقشآفرینی در جامعه بیاموزند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سخنگوی دولت امروزدوشنبه در بازدید از دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر نگاه توسعه متوازن دولت افزود: توسعه متوازن درگیر کمیزدگی نمیشود.
وی که خود دانش آموخته دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان است، گفت: موضوع اساسی دانشجویان، حفظ کرامت انسانی، نگاه به آینده و اشتغال است و موضوعاتی که حجم زیادی از آنها باید با سرمایهگذاری در راستای تولید و تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولید و خدمات حاصل شود.
فاطمه مهاجرانی شامگاه یکشنبه با استقبال محمدعلی طالبی استاندار وارد کرمان شد وصبح امروز به مقام شهدای گمنام آرمیده در دانشگاه شهید باهنر ادای احترام کرد.
سخنگوی دولت با همراهی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و رییس و جمعی از اساتید با حضور در چند کلاس درس، گفت و گوی کوتاهی با دانشجویان داشت و روز دانشجو را به آنها تبریک گفت.
وی ضمن بازدید از بخش مهندسی مکانیک دانشکده از جمله کلاسها و کارگاه ماشین ابزار، نشست کوتاهی با برخی اساتید بخش داشت و دغدغههای آنها را از لزوم تقویت زیرساختها، امکانات، تجهیزات و ...را شنید.
فاطمه مهاجرانی، ورودی مهر سال ۱۳۶۸ مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی و مهر ۱۳۷۴ تبدیل انرژی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی کرمان است.
حضور در دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شرکت دربرنامههای فرهنگی روز دانشجو ودیدار با مدیران زن استان از برنامههای سفر یکروزه سخنگوی دولت به کرمان است.
دانشگاه شهید باهنر کرمان که سال ۱۳۵۱ به همت زنده یاد مهندس علیرضا افضلی پور تاسیس شد، فعالیت آموزشی خود را با پذیرش ۹۰ دانشجو در سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و اکنون بیش از ۱۳ هزار دانشجو و ۵۹۱ عضو هیات علمی دارد و یکی از دانشگاههای بزرگ و مادر در ایران محسوب میشود.
حدود صد دانشگاه و موسسه آموزش عالی با حدود ۱۰۰ هزار دانشجو در استان کرمان مشغول به فعالیت هستند که برخی از این دانشگاهها جزو برترینها و منتخبان دانشگاههای ایران محسوب میشوند که علاوه بر فعالیتهای آموزشی، امور پژوهشی و تحقیقاتی نیز در آنها به شدت پیگیری میشود.