جشن ملی چلچراغ‌ آیه‌ها همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) و تکریم از برترین‌های سی‌ودومین دوره مسابقه های سراسری قرآن و عترت بسیج در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و پاسداشت فعالیت‌های قرآنی در بستر مردمی «جشن چلچراغ آیه‌ها» و تکریم برترین‌های سی‌ودومین دوره مسابقه‌های قرآن و عترت بسیج در سراسر کشور با حضور مردم، فعالان قرآنی، مربیان طرح‌های تلاوت و جمعی از قاریان برگزار می‌شود.

این برنامه که با محوریت ترویج معارف نورانی قرآن کریم و ایجاد پیوند عمیق‌تر جامعه محلی با مفاهیم دینی اجرا می‌شود، در بیشتر استان‌ها به‌صورت منظم برنامه‌ریزی شده و زمان، مکان و جزئیات هر ویژه‌برنامه براساس اطلاعات دریافتی از نواحی مقاومت بسیج به شرح زیر جمع‌بندی شده است.

محتوای برنامه‌ها شامل؛ تلاوت، آموزش نکات کوتاه تدبر و تفسیر، اجرای سرود‌های انقلابی و آیینی، سخنرانی‌های کوتاه اخلاقی، حضور چهره‌های شاخص قرآنی و برگزاری مسابقات فرهنگی است.

در ادامه، به تفکیک استان‌ها، جزئیات بخشی از اجرای این جشن قرآنی را در برخی شهر‌ها و بخش‌های مختلف کشور ارائه می‌کنیم:

*استان اردبیل

برنامه‌های این استان در شهرستان‌های سرعین، اردبیل، نمین و نیر برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری بیشتر محافل در روز ۲۰ آذر تعیین شده است و در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

قاریانی همچون سیدمرتضی فتحی، میلاد هدایت، افشین ولایی و رزم‌آور در برنامه‌های مختلف حضور دارند.

محل برگزاری از حسینیه‌ها تا پایگاه‌های مقاومت متغیر است.

* استان آذربایجان شرقی

ویژه‌برنامه‌ها در شهرستان‌های تبریز، مرند، بستان‌آباد، اسکو و... با حضور فعال مربیان قرآن برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ساعت ۲۱ تا ۲۳ آذر و با ظرفیت‌هایی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر برگزار می‌شود.

قاریانی همچون جواد خادم، علی ملکی و احسان روشن‌ضمیر اجرای بخش‌های تلاوت را برعهده دارند.

* استان آذربایجان غربی

در شهر‌های ارومیه، مهاباد، بوکان، میاندوآب و ... برنامه‌ها با حضور خانواده‌ها برگزار می‌شود.

برخی مراسم در ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲ برگزار می‌شود و حداکثر ظرفیت ثبت‌شده ۵۰۰ نفر است.

حضور قاریان رضا حیدری و حامد نادری از نکات قابل توجه در برنامه های این استان است.

* استان اصفهان

مراسم در خوراسگان، نائین، اردستان، فلاورجان و... برگزار می‌شود.

زمان اجرای بیشتر برنامه‌ها ۲۲ آذر همراه با اجرا‌های گروه تواشیح محلی است.

میانگین مشارکت مردمی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر ثبت شده و قاریانی همچون سیدمجتبی سادات و مرتضی هاشمی در این مراسم حضور دارند.

* استان البرز

مراسم در کرج، فردیس، محمدشهر و... با محوریت پایگاه‌های مقاومت برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری ۲۱ و ۲۲ آذر و با میانگین حضور ۱۲۰ تا ۲۵۰ نفر است.

قاریان فعال استان سعید یوسفی، محمدرضا برومند و روح‌الله جلالی در این برنامه‌ها به اجرای تلاوت می‌پردازند.

* استان بوشهر

در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، کنگان و... برنامه‌ها با فضای صمیمی و خانوادگی برگزار می‌شود.

بازه زمانی برگزاری ۱۷ تا ۱۹ آذر و ظرفیت برخی مراسم تا ۳۵۰ نفر است.

چهره‌هایی همچون محسن بحرانی در این برنامه‌ها حضور دارند.

* استان تهران

در تهران بزرگ و شهرستان‌های مختلف از جمله اسلامشهر، ری، پردیس، شمیرانات، رباط کریم و... برگزار می‌شود.

در برخی نواحی تعداد شرکت‌کنندگان به ۷۰۰ نفر می‌رسد.

تاریخ اجرای محافل ۱۶ تا ۲۲ آذر و زمان بیشتر آنها ساعت ۱۸ تا ۲۰ است.

قاریان استان ازجمله حسین قاسمی، حمید خادمی و سیدحجت موسوی اجرای تلاوت‌ها را بر عهده دارند.

* استان خراسان رضوی

این استان از بیشترین تعداد محافل برخوردار است.

برنامه‌ها در مشهد، طرقبه، بردسکن، سبزوار، تربت‌حیدریه و... برگزار می‌شود.

زمان برگزاری عمدتاً ۲۰ تا ۲۳ آذر و با جمعیت‌هایی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ نفر است.

قاریانی محمدشریف حسینیان و مجتبی حسینی در این محافل حضور دارند.

* استان خراسان جنوبی

شهرستان‌های بیرجند، طبس، قاین و... میزبان این جشن هستند.

برگزاری اغلب برنامه‌ها روز‌های ۱۹ و ۲۰ آذر است و حضور جمعیت‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۸۰ نفر ثبت شده است.

قاریان مرتضی مبشری و کریم رحیمی در برنامه‌ها حضور دارند.

* استان خراسان شمالی

در شیروان، اسفراین، بجنورد و فاروج برنامه‌ها با محوریت پایگاه‌های مقاومت برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۲۱ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر است.

قاری محمدرضا اکبری در برنامه‌ها حضور دارد.

* استان خوزستان

برنامه‌ها در اهواز، دزفول، آبادان و اندیمشک برگزار می‌شود.

زمان اجرای مراسم از ۱۸ تا ۲۲ آذر است و جمعیت حاضر در برخی محافل به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسد.

قاریانی مانند علی‌اصغر کاظمی و مصطفی احمدی در بخش‌های تلاوت حضور دارند.

* استان فارس

شهر‌های شیراز، مرودشت، فسا و جهرم میزبان برنامه‌ها هستند.

برگزاری جشن‌ها از ۱۹ تا ۲۱ آذر برنامه‌ریزی شده و ظرفیت شرکت‌کنندگان از ۱۵۰ تا ۳۵۰ نفر است.

قاریان حمیدرضا عرب و سیده‌زهرا موسوی در برنامه‌ها حضور دارند.

* استان قزوین

در قزوین، تاکستان و آبیک برنامه‌ها برگزار می‌شود.

زمان برگزاری بیشتر محافل ۲۰ و ۲۱ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.

قاریان فعال استان امیرحسین صادقی و نسترن حسینی هستند.

* استان قم

مراسم در قم و شهرستان جعفریه برگزار می‌شود.

زمان اجرای محافل بین ۲۱ تا ۲۲ آذر است و شرکت‌کنندگان از ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر متغیر هستند.

قاریانی مانند حسین یوسفی و زهرا موسوی در اجرای تلاوت‌ها حضور دارند.

* استان کردستان

برنامه‌ها در سنندج، سقز و بانه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۱۹ تا ۲۱ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۲۰ تا ۲۷۰ نفر است.

قاریانی همچون فرزاد کریمی و علی مرادی حضور دارند.

* استان کرمان

شهر‌های کرمان، رفسنجان و سیرجان میزبان برنامه‌ها هستند.

زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر و ظرفیت شرکت‌کنندگان بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ نفر است.

قاریان حاضر در برنامه‌ها محمدرضا اسدی و حسن زارعی هستند.

* استان کرمانشاه

مراسم در کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب و کنگاور برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۲۱ تا ۲۳ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر است.

قاریان علی کاظمی و سعید احمدی در برنامه‌ها حضور دارند.

* استان کهگیلویه و بویراحمد

برنامه‌ها در یاسوج، گچساران و دهدشت برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۱۹ و ۲۰ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.

قاریان محلی شامل مهدی موسوی و زهرا حسینی در برنامه‌ها تلاوت دارند.

* استان گلستان

در گرگان، گنبد کاووس و علی‌آباد برنامه‌ها برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر و ظرفیت شرکت‌کنندگان بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ نفر است.

قاریان استان شامل سعید فلاح و سمیه رضایی حضور دارند.

* استان گیلان

شهر‌های رشت، لاهیجان و آستارا میزبان جشن‌ها هستند.

برگزاری مراسم بین ۱۹ تا ۲۱ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.

قاریان امیرحسین احمدی و نسترن موسوی در برنامه‌های تلاوت حضور دارند.

* استان لرستان

برنامه‌ها در خرم‌آباد، بروجرد و دورود برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر و ظرفیت شرکت‌کنندگان بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر است.

قاریان استان شامل محمدمهدی حسینی و سارا کریمی حضور دارند.

* استان مازندران

شهر‌های ساری، بابل و آمل میزبان برنامه‌ها هستند.

برگزاری مراسم از ۱۸ تا ۲۱ آذر است و جمعیت حاضر بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ نفر است.

قاریان برجسته علی موسوی و زهرا احمدی در برنامه‌های تلاوت حضور دارند.

* استان مرکزی

در اراک، ساوه و خمین برنامه‌ها برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۲۰ تا ۲۲ آذر است و ظرفیت شرکت‌کنندگان بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.

قاریان استان امیرحسین صادقی و مریم رضایی در برنامه‌های تلاوت حضور دارند.

* استان هرمزگان

برنامه‌ها در بندرعباس، میناب و قشم برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۱۹ تا ۲۱ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.

قاریان استان شامل رضا احمدی و زهرا موسوی حضور دارند.

* استان همدان

شهر‌های همدان، نهاوند و ملایر میزبان جشن‌ها هستند.

برگزاری مراسم از ۲۰ تا ۲۲ آذر است و ظرفیت شرکت‌کنندگان بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ نفر است.

قاریان محمدمهدی موسوی و نسترن رضایی در برنامه‌ها تلاوت دارند.

* استان یزد

مراسم در یزد، میبد و اردکان برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۲۱ تا ۲۳ آذر و جمعیت حاضر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر است.

قاریان استان شامل سعید احمدی و زهرا موسوی حضور دارند.

* استان زنجان

این مراسم در هشت شهرستان و با حضور قاریان برجسته استان برگزار خواهد شد. برنامه‌ها در تاریخ ۲۰ آذر ماه و در ساعات مختلف صبح و عصر اجرا می‌شوند.

محل‌های برگزاری شامل حسینیه عاشقان ثارالله در شهر زنجان، حرم قیدارنبی (ع) در خدابنده، مساجد جامع در شهرستان‌هایی مانند ایجرود و ابهر، مصلی نمازجمعه در خرمدره و ماهنشان، مصلی نمازجمعه آب‌بر در طارم و مسجد باب‌الحوائج (ع) در سلطانیه است.

پیش‌بینی می‌شود جمعیت شرکت‌کننده در این شهرستان‌ها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر باشد.

قاریان و استادانی همچون عتیق‌زاده، سیدوحید موسوی، مهدی کرمی، مسلم مقدم، سیدنعیم ابراهیمی، مهدی کردلو، غیاثعلی یوسفی و علی هادی، تلاوت قرآن کریم را انجام خواهند داد.

* استان سیستان و بلوچستان

مراسم چلچراغ در شهرستان‌های متعددی این استان برنامه‌ریزی شده است. شهرستان‌های زاهدان، زابل، بمپور، چابهار، خاش و چندین نقطه دیگر، میزبان این مراسم در روز‌های ۲۰ تا ۲۳ آذر خواهند بود.

ساعات برگزاری اغلب در صبح یا عصر است و مکان‌هایی مانند کانون شهید حسین عالی و مسجد آل نبی در زاهدان، حسینیه سیستانی‌ها و مسجد مرحوم شریفی در زابل، سالن همایش سازمان تبلیغات در چابهار و مسجد علی ابن ابی‌طالب (ع) در خاش، محل تجمع علاقه‌مندان خواهد بود.

جمعیت پیش‌بینی شده بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر متغیر است. تلاوت قرآن به عهده قاریان مرعشی، مهدی شبانی، حافظ دستوان، حسین عبدالله‌زاده، مهدی کیخا مومن و حاج حسن جلالی خواهد بود.

* استان سمنان

میزبان این مراسم در شهرستان شاهرود است. این برنامه ۲۰ آذر، ساعت ۱۸ در مسجد مصلی شاهرود برگزار می‌شود و انتظار می‌رود حدود ۳۰۰ نفر در آن شرکت کنند. قاری این محفل قرآنی سید یوسف حسینی است.

* استان چهارمحال و بختیاری

مراسم چلچراغ در شهرکرد برگزار می‌شود. این محفل ۲۰ آذر، ساعت ۱۸ در محل امام‌زادگان دو معصوم برپا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود ۳۰۰ نفر از اهالی قرآن در آن حضور یابند. تلاوت آیات قرآن کریم را احسان منصوری بر عهده دارد.

این مراسم‌ها با هدف انس هرچه بیشتر نسل جوان با قرآن کریم و تبیین مفاهیم ایستادگی و مقاومت در مکتب اهل بیت (ع) سازماندهی شده‌اند.