پویش اهدای خون دانشجویان بهمناسبت روز دانشجو برای یاریرسانی به بیماران در اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر عامل سازمان انتقال خون استان گفت: پویش اهدای خون دانشجویان به مناسبت روز دانشجو از شنبه پانزدهم آذر در همه مراکز اهدای خون استان اصفهان آغاز شده و تا بیستم ادامه دارد.
کیان دهراب پور افزود: این پویش فرصت مناسب و ارزشمندی برای ترویج و توسعه اهدای خون در جامعه با همت دانشجویان است و در روزهای آلودگی هوا و بیماریهای فصلی، کمک بزرگی برای یاریرسانی به بیماران است.
وی ادامه داد: با هر بار اهدای خون به غیر از فواید جسمی و روحی برای فرد اهداکننده خون، حداقل جان سه نفر نجات مییابد.
۱۱ مرکز اهدای خون در استان اصفهان فعالیت میکند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.
در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.
۵۷.۵۹ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان حداقل ۲ بار در سال خون اهدا میکنند.