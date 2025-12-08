پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح رویکردهای تازه در حوزه تأمین مسکن گفت: بخش قابلتوجهی از طرح ایجاد ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در بافتهای فرسوده اجرا میشود تا هم بنیه نوسازی این مناطق تقویت شود و هم نیاز بخش بزرگی از مستاجران کشور تأمین گردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد جدید دولت چهاردهم در حوزه مسکن بر توسعه واحدهای استیجاری با هدف پاسخگویی به نیاز گسترده مستاجران متمرکز شده است.
او با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند گفت: برای بسیاری از این خانوارها امکان دریافت تسهیلات و خرید مسکن وجود ندارد و لازم بود شیوههای تازهای برای خانهدار شدن در قالب استیجار طراحی شود.
گلپایگانی تاکید کرد تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد مسکن استیجاری برای اقشار کمدرآمد و زوجهای جوان موفق عمل کرده و اکنون این الگو در برنامه دولت ایران نیز قرار گرفته است.
به گفته وی، براساس مصوبه شورای عالی مسکن، واحدهای آماده فروش که بدون متقاضی ماندهاند تملک شده و در اختیار طرح استیجار گذاشته میشوند؛ اقدامی که علاوه بر تأمین مسکن، روند نوسازی بافتهای فرسوده را تسریع میکند.
او افزود عرضه بخشی از واحدهای مسکونی توسط نهادهای حاکمیتی میتواند به تنظیم بازار اجاره و کنترل قیمتها کمک کند؛ رویکردی که در بسیاری از کشورها نیز اجرا میشود.
معاون وزیر راه راهاندازی اجارهداری حرفهای را از الزامات موفقیت این طرح دانست و گفت ساختوساز متمرکز و برنامهریزیشده صرفهجویی قابل توجهی برای سازندگان ایجاد میکند.
گلپایگانی یکی از محورهای اصلی دولت را تامین مسکن استیجاری در بافتهای فرسوده عنوان کرد و افزود وجود زیرساختها و سرانههای خدماتی در این مناطق، اجرای طرح را اقتصادیتر میکند.
او با اشاره به وجود بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ناپایدار شهری در کشور، نوسازی آنها را ضرورتی غیرقابل اجتناب خواند و هشدار داد حدود ۷ میلیون نفر در برابر زلزلههای متوسط آسیبپذیر هستند.
معاون وزیر راه گفت که در برخی کلانشهرها همچون تهران، تبریز و مشهد، مناطق وسیعی بدون رعایت اصول مهندسی ساخته شده و باید بهطور فوری در مسیر مقاومسازی قرار گیرند.
وی حمایت همهجانبه دولت از طرح استیجار را مورد تأکید قرار داد و گفت خرید واحدهای آماده که به دلیل نبود قدرت خرید مردم فروش نمیروند، روند اجرای طرح را تسریع میکند.
گلپایگانی گفت: بخش عمده طرح تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در بافتهای فرسوده شهری و با هدف تقویت بنیه نوسازی و مقاومسازی در این بافتها اجرا میشود.
وی با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی، خانهدار شدن تنها به معنای مالکیت نیست، گفت: اکنون بهطور میانگین ۴۰ درصد مردم کشور مستاجر هستند و این میزان در شهرهای بزرگ بیشتر نیز هست. بنابراین لازم بود برای این بخش بزرگ از جامعه که ممکن است توان پرداخت تسهیلات برای خانهدار شدن را نداشته باشند، تمهیداتی اندیشیده شود تا امکان خانهدار شدن آنها در قالب استیجار فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بخشی از تامین مسکن گروههای هدف میتواند از طریق استیجار انجام شود. در کشورهای دیگر نیز مسکن استیجاری بهویژه برای اقشار کمدرآمد و زوجهای جوان اجرا شده و موفق بوده است، اکنون نیز این طرح در برنامه دولت چهاردهم قرار گرفته است.
وی گفت: در اختیار گذاشتن بخشی از واحدهای مسکونی برای نهادهای حاکمیتی مانند وزارت راه و شهرسازی یا شهرداریها، میتواند بر قیمت اجارهبها بهویژه در شهرها اثر گذاشته و تعادل ایجاد کند.
گلپایگانی با تاکید بر ضرورت راهاندازی اجارهداری حرفهای، مجموعه راهبردهای وزارت راه در موضوع استیجار را در جهت تحقق این هدف دانست و توضیح داد: صرفهجویی ناشی از ساختوساز متمرکز برای سازندگان، شرط موفقیت این راهبرد است.
وی چهارمین رویکرد را تامین مسکن استیجاری در بافتهای فرسوده عنوان کرد و دلیل این هدفگذاری را اقتصادی بودن ساختوساز در این بافتها و وجود سرانههای خدماتی دانست.
گلپایگانی با اشاره به وجود بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار در کشور گفت: نوسازی و مقاومسازی این واحدها انتخاب نیست، الزام است. زیرا در این بافتها حدود ۷ میلیون نفر زندگی میکنند که در برابر زلزلههای ۵ و ۶ ریشتری آسیبپذیرند.
وی با اشاره به حمایت گسترده دولت از موضوع استیجار گفت: موفقیت این طرح میتواند در بافتهای فرسوده نمود بیشتری داشته باشد. در این طرح، دولت بهجای تامین زمین و طی فرآیند طولانی ساخت، واحدهای تولیدشده موجود را که به دلیل عدم توان مالی مردم بدون تقاضا ماندهاند خریداری و وارد چرخه استیجار میکند.