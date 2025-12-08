پخش زنده
امروز: -
معرفی طرح «یارا» و راهکارهای پیشگیری از آنفلوآنزا در «مثبت آموزش» از شبکه آموزش ، مستند «نقاشی پرندگان»از شبکه امید و پخش زنده بسکتبال استقلال و گلنور در برنامه «ورزش ایران» از شبکه ورزش سیما روانه آنتن پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» امروز میزبان کارشناسان آموزشی و مسئول بهداشت مدارس برای بررسی طرح «یارا» و راهکارهای بهداشتی در مدارس است.
مصطفی ربیعی کارشناس و مؤلف کتابهای درسی رشتههای دریایی در دفتر تالیف کتابهای فنیوحرفهای و کاردانش، به معرفی رشتههای مکانیک موتورهای دریایی و ناوبری میپردازد.
همچنین محمود اسکندری، رئیس اداره دوره دوم متوسطه نظری شهر تهران، طرح «یارا» و نقش آن در کیفیتبخشی آموزشی مدارس متوسطه دوره دوم نظری را بررسی میکند.
در ادامه، زینب قربانی، مراقب سلامت آموزشوپرورش منطقه ۱۲ و سرگروه آموزش بهداشت مدارس، نکات بهداشتی مورد نیاز دانشآموزان برای پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا در مدارس را تشریح میکند.
این برنامه با اجرای اشکان تفنگسازان و کبری اصلفلاح امروز ساعت ۱۸ از شبکه آموزش پخش میشود.
مستند «نقاشی پرندگان»
مستند «نقاشی پرندگان» با گویندگی ۱۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این مستند در گونه رئالیتی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۳- ۲۰۲۴ قرار است از شبکه امید پخش شود.
مدیر دوبله این مستند لادن سلطان پناه و صدابردار آن مهدی پاینده است.
نسرین اسنجانی، آزاده اکبری، رضا الماسی، آیدا بندری، محمد بهاریان، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، علیرضا شایگان، فاطمه صبا، علیرضا ناصحی، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و لادن سلطان پناه صداپیشه های این اثر بوده اند.
«نقاشی پرندگان» یک سریال مستند بریتانیایی است که در آن جیم مویر، هنرمند پرکار، و همسرش نانسی، به نقاط دیدنی بریتانیا سفر میکنند.
در هر قسمت، آنها با همراهی سلبریتیهای مختلف، به کشف گونههای مختلف پرندگان میپردازند و با راهنمایی کارشناسان محلی، نقاشیهایی از این پرندگان خلق میکنند.
یکی از مهم ترین دستمایه هایی که هنرمندان نقاش می توانند از طریق آنها به مکاشفات هنری خود برای خلق آثار بزرگ و مهم بپردازند، جهان های شگفت انگیر پرندگان است.
برنامه «ورزش ایران»
در چارچوب برگزاری رقابتهای هفته یازدهم لیگ بسکتبال، امروز ۱۷ آذر از ساعت ۱۶، تیم استقلال تهران میزبان گلنور اصفهان است و شبکه ورزش این دیدار را به صورت مستقیم پخش میکند.
استقلال تهران در این فصل با اختلاف صدرنشین لیگ است، اما پیروزی گلنور اصفهان هم میتواند برای اصفهانیها حیاتی باشد و هم میتواند لیگ را وارد فصل تازهای از رقابتها کند.