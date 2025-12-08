رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: سال‌ها تصور می‌کردیم با ارز پاشی، نگه داشتن قیمت چند کالا یا تعیین قیمت‌های دستوری می‌توان مشکلات را حل کرد، در حالی که بی‌توجهی به ریشه‌ها موجب تداوم چرخه نادرست سیاست‌گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران امروز در برج میلاد برگزار شد. در این رویداد، سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به تصویب اساسنامه این سازمان در هیأت دولت گفت: با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، ساختار قانونی این سازمان نهایی شده است.

وی مهم‌ترین چالش کشور را ناترازی انرژی دانست و افزود: سال‌ها تصور می‌کردیم با ارزپاشی، نگه داشتن قیمت چند کالا یا تعیین قیمت‌های دستوری می‌توان مشکلات را حل کرد، در حالی که بی‌توجهی به ریشه‌ها موجب تداوم چرخه نادرست سیاست‌گذاری شده است.

اصفهانی با انتقاد از سیاست‌های گذشته گفت: درآمد مردم پایین بود، اما به‌جای اصلاح رشد اقتصادی، اعطای وام و فشار بر نظام بانکی ادامه یافت. همچنین تصور می‌شد با پایین نگه داشتن قیمت گازوئیل می‌توان ترانزیت منطقه را به‌دست آورد، اما این نوع سیاست‌گذاری اشتباه است.

وی تأکید کرد: وظیفه دولت تصدی‌گری و ورود به میدان اجرا نیست؛ دولت باید سیاست‌گذار باشد و میدان را به مردم و بخش خصوصی بسپارد. توسعه نیروگاه، اضافه کردن واگن یا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وظیفه دولت نیست. مداخلات دولت تنها به رانت و کاهش بهره‌وری منجر شده است.

وی افزود: باید اجازه داد وزارت نفت و نیرو انرژی را با کیفیت تولید و با قیمتی بفروشند که اقتصادی باشد. اصلاح اقتصاد انرژی، ایجاد مسیر‌های جدید و تبدیل همه ذی‌نفعان به بهره‌مند، تنها راه بهبود وضعیت است.

رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: بزرگ‌ترین سرمایه کشور ظرفیت بهینه‌سازی انرژی است؛ ظرفیتی که اگر مدل اقتصادی آن اصلاح شود، کشور‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند خواهند شد.

اصفهانی خاطرنشان کرد: برای افزایش بهره‌وری باید جلوی اتلاف، اسراف و قاچاق انرژی گرفته شود و دولت باید از بخشی از منافع خود بگذرد. اجرای این مسیر فقط با همکاری دولت، مجلس و ورود ظرفیت‌های مردم و بخش خصوصی ممکن است