اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است؛
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
شمس آذر قزوین-گل گهر سیرجان
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: یعقوب سخندان، امین زاهدی و مهدی جبرئیلی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: وحید کاظمی کمک: حامد سیری
ذوب آهن اصفهان-تراکتور تبریز
داور: حسن اکرمی کمکها: علی رعیت، محمدصالح عرب آبادی و احسان اکبری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: میثم حیدری کمک: بهمن عبداللهی
پیکان-پرسپولیس
داور: امیر عرب براقی کمکها: امیرمحمد داودزاده، حمید نادری و محمدعلی صلاحی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: سیدحسین حسینی
استقلال خوزستان-خیبر خرم آباد
داور: میثم عباسپور کمکها: دانیال باشنده، محسن بابایی و مصطفی بینش ناظر: مسعود مرادی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: مهرداد خسروی
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
فجر سپاسی شیراز-چادرملوی اردکان
داور: حسین زمانی کمکها: احمد سلطانی، رضا حیدری و رضا مرادی ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: احمد محمدی کمک: علی احمدی
آلومینیوم اراک-سپاهان
داور: بیژن حیدری کمکها: علیرضا مرادی، مرتضی سلمان نژاد و شبیر بهروزی ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: میثم حیدری کمک: ناصر جنگی
مس رفسنجان-فولاد خوزستان
داور: امیر ایار کمکها: فرهاد مروجی، رضا احمدی و مسعود حقیقی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی
استقلال-ملوان بندر انزلی
داور: کوپال ناظمی کمکها: محمدعلی پورمتقی، محمد عطایی و کیوان علی محمدی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: وحید زمانی کمک: غلامرضا ادیبی