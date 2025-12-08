پخش زنده
ستاد بزرگداشت نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در این جلسه با گرامیداشت نهم دی گفت: برنامهریزی برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این روز انجام شد، که به علت همزمانی با ایام ماه رجب و اعتکاف و سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و ایام سالگرد رحلت علامه مصباح یزدی هماهنگیها برای اجرای برنامه تجمیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام مشرفی افزود: این برنامهها در خصوص نخبگان، جوانان و نوجوانان، فضای مجازی و رسانه با تشکیل هیئت اندیشه ورز به صورت محتوایی دنبال خواهد شد.