ستاد بزرگداشت نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در این جلسه با گرامیداشت نهم دی گفت: برنامه‌ریزی برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این روز انجام شد، که به علت همزمانی با ایام ماه رجب و اعتکاف و سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ایام سالگرد رحلت علامه مصباح یزدی هماهنگی‌ها برای اجرای برنامه تجمیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام مشرفی افزود: این برنامه‌ها در خصوص نخبگان، جوانان و نوجوانان، فضای مجازی و رسانه با تشکیل هیئت اندیشه ورز به صورت محتوایی دنبال خواهد شد.