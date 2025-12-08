مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: از آنجا که دانشجویان با مباحث حقوق ثبت آشنایی کافی ندارند، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان آمادگی دارد که نشست‌های حقوقی تخصصی برگزارکند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: از آنجا که دانشجویان با مباحث حقوق ثبت آشنایی کافی ندارند، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان آمادگی دارد که نشست‌های حقوقی تخصصی در قالب کانون بسیج شهید لاجوردی با محوریت مسائل مربوط به ثبت اسناد، سردفتران و دفتریاران برگزار نماید.

سیدمهدی هاشمی به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو در دیدار با جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه‌های شهید باهنر و آزاد اسلامی که با حضور رئیس کل دادگستری استان و به میزبانی دادگستری برگزار شد؛ بر اهمیت تقویت دانش تخصصی دانشجویان و مشارکت علمی در ساختارهای اداری استان تأکید کرد.

وی پیشنهاد تشکیل "شورای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در استان"را نیز مطرح کرد و ادامه داد: در راستای توسعه آموزش های تخصصی، آمادگی داریم که نشست های نقد آرای صادره از سوی هیئت‌های نظارت و آرای دادگاه‌های انتظامی بدوی سردفتران و دفتریاران را با حضور اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته حقوق در استان برگزار نماییم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین بر استفاده بهینه از ظرفیت علمی دانشجویان در دو حوزه کلیدی "کمک به تدوین" و "اصلاح قوانین و مقررات" نیز تاکید کرد و ادامه داد: در قالب ایجاد میزهای خدمت تخصصی می‌توان در راستای تسهیل فرآیندهای تدوین قوانین و مقررات حوزه ثبت اسناد و املاک و ارائه آگاهی های لازم به دانشجویان گام‌های بلندی برداشت.

این نشست با همکاری نشریه دادگستر و سازمان بسیج حقوقدانان سپاه ثارالله استان کرمان و با حضور روسای دانشگاه‌های شهید باهنر و آزاداسلامی برگزار شد.