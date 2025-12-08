به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با جعل عنوان نیروی انتظامی و در دست داشتن تجهیزات نظامی در سطح شهر رشت از شهروندان اخاذی می‌کرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی موضوع و سنجش صحت خبر، مأموران با هماهنگی قضائی مامور قلابی را دستگیر و در بازرسی از وی یک قبضه سلاح کلت پلاستیکی، ۲ عدد بی سیم دستی پلاستیکی، یک عدد کمربند حمل تجهیزات و یک عدد جای افشانه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه تحقیقات پلیس برای شناسایی شاکیان احتمالی این پرونده ادامه دارد، گفت: متهم ۳۷ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ روشن قلب با قدردانی از همکاری مردم در انجام ماموریت‌های پلیسی، از همه شهروندان خواست، در صورت مواجهه با افرادی که خود را مامور ارگان‌های دولتی معرفی می‌کنند، قبل از هر گونه پاسخگویی، کارت شناسایی آن‌ها را رویت و هرگونه مورد مشکوک را فوری به سامانه فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کنند.