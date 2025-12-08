متخصص ارشد فائو با تأکید بر مشارکت فعال ایران در برنامه پزشکان خاک گفت: این ابتکار با هدف توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی برای ارزیابی، درک و بازسازی سلامت خاک اجرا می‌شود و نقش مهمی در تولید پایدار غذا دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وُلفرام متخصص ارشد فائو در بخش آب و خاک در مراسم روز جهانی خاک ۲۰۲۵ اعلام کرد: از دعوت به این رویداد و فرصتی که فراهم شد تا از ایتالیا در جمع شما حضور داشته باشم قدردانم. تعهد شما به سلامت خاک همان اصولی را منعکس می‌کند که مشارکت جهانی خاک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بر پایه آن شکل گرفته است.

وی افزود: گردهمایی امروز که نمایندگان عالی رتبه، متخصصان، مقامات محلی، کشاورزان و جوانان را کنار هم آورده است نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای حفظ این منبع حیاتی قائل است.

متخصص ارشد فائو در بخش آب و خاک با اشاره به مأموریت مشارکت جهانی خاک از سال ۲۰۱۲ گفت: این ابتکار تلاش کرده است مدیریت پایدار خاک را با تقویت همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای و ملی ارتقا دهد. پایه این رویکرد بر یک اصل روشن قرار دارد: هماهنگی جهانی زمانی مؤثر است که با اقدام ملی همراه شود. این کشور‌ها هستند که راهبرد‌های فنی ارائه شده را به نتایج عملی تبدیل می‌کنند.

وُلفرام افزود: اجرای مراسم روز جهانی خاک در ایران در سال ۲۰۲۳ موجب شد این کشور برنده جایزه جهانی روز خاک پادشاه بومیبول ۲۰۲۴ شود. این جایزه معتبر نشان می‌دهد مشارکت ملی و همراهی مردمی چگونه می‌تواند حفاظت از خاک را به یک اولویت سراسری تبدیل کند.

وی همچنین از مشارکت فعال ایران در برنامه پزشکان خاک قدردانی کرد و گفت: این برنامه که به همت فائو با هدف توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی برای ارزیابی، درک و بازسازی سلامت خاک طراحی شده است، نقشی مهم در تولید پایدار غذا دارد.

متخصص ارشد فائو در پایان تأکید کرد: مأموریت مشترک ما روشن است، خاک سالم بنیان سامانه‌های غذایی پایدار و تاب آوری اقلیمی و شکوفایی بلندمدت برای همه به شمار می‌رود.