در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، مسابقات هیئت اسکواش دختران و پسران استان اصفهان با معرفی برترین ها برگزار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، مسابقات هیئت اسکواش استان اصفهان با حضور ۶۰ ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

در این مسابقات هلما جوهری و دلسا ترک ترابی در جایگاه‌های اول دوم و فرنیا شیخ الاسلامی و لیانا تندروان در جایگاه سوم مشترک در رده سنی کمتر از ۱۳ سال ایستادند.

در رده سنی کمتر از ۱۷ سال نیز پرنیان نجفی رتبه اول، هستی امیدی رتبه دوم و زهرا سلمانی و دیبا پارسایی رتبه سوم مشترک را کسب کردند.

زهرا فخر و فهیمه سبزیکار در رده‌ی سنی آزاد این رقابت‌ها در جایگاه اول و دوم ایستادند و رتبه سوم مشترک این رده نیز به مهدیه کی‌شمس و مریم حقیقی رسید.

همچنین در رده سنی کمتر از ۱۳ سال پسران نیز محمد طا‌ها نجفی و سپهر قانعی به ترتیب اول و دوم شدندو رهام دبیرزاده و کیاوش وجدانی نیز به طور در جایگاه سوم ایستادند.

در رده‌ی سنی کمتر از ۱۷ سال نیز سهیل قانعی در جایگاه اول، امیرسام جانثاری در رده‌ی دوم و محمد بخشی نکو و متین چنور در سکوی سوم ایستادند.

امیر محمد صادقیان و معین چنور نیز در جایگاه اول و دوم رده‌ی سنی آزاد و آرش دانش مبرهن و حسن دهقانی نیز در رده‌ی سوم ایستادند.